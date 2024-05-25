Pucca'nın mahkemelik olduğu eski ev sahibi fotoğrafları paylaştı: "Yeni ev sahibine çok üzülüyorum"
Pucca olarak tanınan yazar Selen Pınar Işık, kirasını ödemediği için ev sahibiyle mahkemelik olduğu daireden taşındı. Işık'ın evi kullanılmaz halde bıraktığını söyleyen ev sahibi "Ben kurtuldum ama yeni ev sahibine gerçekten çok üzülüyorum" diyerek evden fotoğraflar paylaştı.
‘Küçük Aptalın Büyük Dünyası’ , ‘Şimdi Biz Neyiz’ , ‘Ay Hadi İnşallah’ gibi kitaplarıyla bilinen yazar Pucca’nın ev sahibi Jale Tuncer, 16 aydır kirayı zamanından yatırmadığı nedeniyle ünlü isimden şikayetçi olmuştu.
Işık evi boşalttı, daireden gelen görüntüler ise hayrete düşürdü.
Pucca’nın ev sahibi olduğunu belirten Jale Tuncer, daha önce X hesabından açıklamalarda bulunmuştu. Selen Pınar Işık’ı hedef alarak yazdığı mesajda “İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası” ifadelerini kullanmıştı.
“YENİ EV SAHİBİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM”
Pucca ile davalık olan ev sahibi Jale Tuncer yeni paylaşımıyla gündeme geldi.
Tuncer, yazarın arkasında bıraktığı manzarayı X’ten fotoğraflarla birlikte paylaştı.
Sitemkar ifadeler kullanan Tuncer, paylaşımına “Çok sevgili Pucca’dan geriye kalanlar. Ben kurtuldum ama yeni ev sahibine gerçekten çok üzülüyorum. Fotoğrafların ve videoların evime verdiği zararların hepsini burada paylaşacağım” notunu düştü.
Daha sonra banyo ve başka bir odadan evin duvarlarına fazlaca zarar verilmiş görüntüler paylaştı.
Görüntülerde banyo, duvar ve prizlerin bozulduğu, fırının küf içinde bırakıldığı görüldü.