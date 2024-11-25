'Prens' Dizisinin 3. Sezonu Geliyor! İşte O Tarih...

Blu TV'nin fenomen haline gelen “Prens” dizisinin 3. sezonunun geleceği bir süre önce açıklanmıştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören dizinin yeni sezonu için 22 Aralık’ta sete çıkması planlanıyor. MGX Film imzalı dizinin ilk sezonu 8, ikinci sezonu ise 7 bölümden oluşmuştu. Giray Altınok’un Kerem Özdoğan’la yazdığı dizinin 3. sezonunun da 8 bölümden oluştuğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; dizinin yeni sezonuyla ilgili gelen ilk bilgilere göre seyirciye daha çok kadınların hakim olduğu bir Bongomia sunulacak. Diziye Prens’in annesinin de geleceği öğrenildi.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’a Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Canberk Gültekin, Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansu Diktaş yeni isimler eşlik edecek.