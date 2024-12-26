'Prens' Dizisine Bomba Transfer: Ünlü Oyuncu Kadroya Girdi
'Prens' dizisine bomba bir transfer yapıldı. Ünlü oyuncu Binnur Kaya, “Prens” dizisinin 3. sezonunda Venedik Kraliçesi rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
“Prens” dizisinin heyecanla beklenen 3. sezon çekimleri 7 Ocak’ta başlıyor. Başrollerini Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Ceyda Düvenci, Onur Özaydın ve Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı diziye yeni bir isim daha dahil oluyor.
BİNNUR KAYA KADROYA GİRDİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Binnur Kaya, “Prens” dizisinin 3. sezonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaya, Osmanlı’dan karakterlerin de yer alacağı yeni sezonda, Venedik Kraliçesi rolüyle ekranlara dönecek.
Geniş oyuncu kadrosu ve tarihi dokulara yapılan göndermeleriyle dikkat çeken “Prens,” izleyicilere sürükleyici bir sezon vaat ediyor. Binnur Kaya’nın katılımıyla diziye yeni bir soluk kazandırılması hedefleniyor.