Popstar yarışmasının yıldızı Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı

2003-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in juriyi ise Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San ve Deniz Seki'nin yaptığı tüm Türkiye'nin severek takip ettiği Popstar yarışma programının yarışmacıları son halleriyle tekrardan akıllara geldi.