Popstar yarışmasının yıldızı Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı
Bir dönem Türkiye'yi ekran başına kilitleyen, yayınlandığı döneme damga vuran Popstar yarışmasının yarışmacıları son halleriyle sık sık gündeme geliyor. Yarışmanın finalisti olan ve herkesin sesine hayran kaldığı Popstar Firdevs'te son haliyle herkesi şaşırttı.
2003-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in juriyi ise Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San ve Deniz Seki'nin yaptığı tüm Türkiye'nin severek takip ettiği Popstar yarışma programının yarışmacıları son halleriyle tekrardan akıllara geldi.
Yarışmanın finalistlerinden olan sesiyle, herkesi büyüleyen kadın yarışmacı Popstar Firdevs'te yarışmanın eski hayranları tarafından oldukça merak edilen isimlerden biri.
Yarışmanın ikincisi olan Popstar Firdevs yarışmanın birincisi Abidin ile bir dönem aşk yaşamıştı. İstanbul'u terk eden ünlü isim şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
Sempatik tavırları ve güçlü sesi ile çok beğenilen Popstar Firdevs, sadece özel günlerde sahne alıyor.