Popstar Bayhan'ın Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti
Popstar şarkı yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Bayhan babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Bir döneme damga vuran efsane yarışma programı Popstar'da sergilediği performanslarla hafızalara kazınan Bayhan Gürhan'ın babası Sabahattin Gürhan dün geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Sabahattin Gürhan bugün hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı babasının hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Popstar Bayhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cenazesi 29.11.2024 Cuma günü saat 15.00'te Adana'daki evinden kaldırılıp Akkapı Mezarlığı'na defnedilecektir."