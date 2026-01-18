Pınar Deniz Yeni İmajıyla Büyüledi

Güzel oyuncu Pınar Deniz, Riyad’da gerçekleştirilen Joy Awards törenine katıldı. Saçlarını kestirerek imaj değişikliğine giden ünlü oyuncunun yeni görünümü davette dikkatleri üzerine çekti.

Pınar Deniz Yeni İmajıyla Büyüledi
Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Pınar Deniz, anne olduktan sonra bir süre ekranlara ara vermişti. Oğlu Fikret’le ilgilenmeyi tercih eden başarılı oyuncu, bu süreçte daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Uzun bir aranın ardından Pınar Deniz, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen Joy Awards töreninde lavanta halısında boy gösterdi. Şıklığıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

PINAR DENİZ’DEN YENİ İMAJ

Ünlü oyuncunun yenilenen görünümü de dikkatli gözlerden kaçmadı. Parlak cildi ve modern saç kesimiyle adından söz ettiren Deniz, omuzdan dökülen akışkan kumaşlı kıyafetiyle tarzını ön plana çıkardı.

Pınar Deniz Yeni İmajıyla Büyüledi - Resim : 1

YENİ TARZI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Makyajı ve hafif dalgalı saçlarıyla kombininin son dokunuşunu yapan Pınar Deniz, yeni imajıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Özellikle saç modeli övgü alırken, bazı kullanıcılar “İnanılmaz güzel” yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi.

SETLERE DÖNÜYOR

Öte yandan güzel oyuncu, Elle dergisine verdiği röportajda kendisine yöneltilen “Oyunculuğa geri dönüyor musunuz?” sorusuna net bir şekilde “Evet, dönüyorum” yanıtını vererek hayranlarını sevindirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

