Petek Dinçöz'ün Annesi Gençleştirme Ameliyatı Oldu, Değişimiyle Herkesi Şoke Etti: 'Annesi Gitmiş, Ablası Gelmiş'

Estetik Cerrah Prof. Dr. Hayati Akbaş, Petek Dinçöz’den sonra annesi Esra Süay Toğuş’a da yüz gençleştirme ameliyatı yaptı. Ameliyatın ardından Toğuş, memnuniyetini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Akbaş, değişim sürecini takipçileriyle paylaşmak istediğini belirtti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Petek Dinçöz'ün Annesi Gençleştirme Ameliyatı Oldu, Değişimiyle Herkesi Şoke Etti: 'Annesi Gitmiş, Ablası Gelmiş'
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Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, ünlü sanatçı Petek Dinçöz’ün ardından şimdi de annesi Esra Süay Toğuş’un yüzünü gençleştirdi.

Türkiye’nin tanınmış isimlerinden Dinçöz’ün annesi Toğuş, Samsun’da bulunan FBM Tıp Merkezi’nde operasyon geçirdi. Gerçekleştirilen yüz gençleştirme ameliyatı sonrası Toğuş’un geçirdiği değişim, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'O KADAR MUTLUYUM Kİ ANLATAMAM'

Prof. Dr. Akbaş, ameliyat sonrası Esra Süay Toğuş’un gönderdiği mesajı ve memnuniyetini, kendi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: "Sevgili Petek Dinçöz'ün annesi sevgili Esra hanım fotoğraf gönderdi. 'Hayati hocam bana Samsun'da yapmış olduğunuz yüz gençleştirme ameliyatı için size müteşekkirim' dedi. 'O kadar mutluyum ki anlatamam' dedi. 'Yılların, yaşanmışlıkların ve yerçekiminin yüzümde oluşturduğu yorgunluğu yüzümden aldınız beni tekrar kendimle barıştırdınız size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum' dedi."

Petek Dinçöz'ün Annesi Gençleştirme Ameliyatı Oldu, Değişimiyle Herkesi Şoke Etti: 'Annesi Gitmiş, Ablası Gelmiş' - Resim : 1

Akbaş, Toğuş’un gönderdiği teşekkür mesajına kendi sözleriyle karşılık verdi:

"Sevgili Esra hanım öncelikle bu güzel fotoğraf ve bu güzel sözler için bende size çok teşekkür ederim dedim. Anlıyorum ki bu ameliyat sizde zaten var olan ve Türkiye'nin en güzel sanatçılarının başında olan sevgili kızınız Petek Dinçöz'ün yüzünde vücut bulan güzelliği ortaya çıkarmış dedim."

'ARTIK FİLTREYE İHTİYACIN YOK'

Toğuş’un ameliyat sonrası görünümünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbaş, şu sözleri de paylaştı: "'Hayati hocam kendimi artık çok beğeniyorum. Sadece sizin fark ettiğiniz gibi küçük bir filtre katkısı var ama asıl olan sizin yaptığınız o güzel operasyon' dedi. Sevgili Esra hanım bence artık hiç filtreye ihtiyacın yok ve mümkün olan en kısa zamanda görüşürüz ve bir video çekimi yapar takipçilerimle sizin değişim sürecinizi paylaşmak isterim dedim. 'Memnuniyetle Hayati hocam' dedi."

Doktorun paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Kullanıcılar, "Petek Dinçöz'ün annesi gitmiş, ablası gelmiş" yorumları yaptı.

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Petek Dinçöz estetik
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