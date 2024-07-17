Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın 2. Sezonu Ne Zaman? Netflix Tarih Verdi

Netflix’in sevilen dizisinden müjdeli haber geldi. Başrollerini Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı’nın paylaştığı “Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. İşte gösterime gireceği tarih…

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Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın 2. Sezonu Ne Zaman? Netflix Tarih Verdi - Resim: 1

Netflix’te yayımlanan dönem dizisi Pera Palas’tan haber geldi. Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ romanından uyarlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin 2. sezon tanımı Netflix’in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Senaryosunu Elif Usman, Aksel Bonfil ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden, Tülin Özen, Erol Babaoğlu, Nergis Öztürk, Nihal Koldaş, Osman Albayrak, Tuğba Çom, Yasemin Szawlowski, Furkan Kalabalık, Haydar Şahin, Bilgesu Akın, Tülin Ece Giurioli, Şafak Topal ve Daniel Copeland da yer alıyor.

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