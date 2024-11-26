Paris Hilton'un 'Estetik' Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı! 'Tamamen Doğalım, Gurur Duyuyorum'
Paris Hilton'un estetik operasyonlarla ilgili "Tamamen doğal olduğum için gerçekten gurur duyuyorum" açıklaması gündem oldu. Hilton, hiç plastik cerrahi ya da botoks, dolgu gibi uygulamalara başvurmadığını söylerken, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.
Kaynak: NTV
Hilton otellerinin varislerinden biri olarak dünyaya gelerek genç yaşından beri kameralar önünde olan Paris Hilton, katıldığı bir podcast yayınında estetik ve cilt bakımıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Üç yıldır Carter Reum ile evli olan ve iki çocuk annesi olan Paris Hilton; hiçbir zaman plastik cerrahiye veya botoks, dolgu gibi ameliyatsız estetik müdahalelere başvurmadığını söyledi.
'DOĞALIM, GURUR DUYUYORUM'
43 yaşındaki Hilton, "Tamamen doğal olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Güneşten uzak durdum. Hiç botoks yaptırmadım, enjeksiyon yaptırmadım, ameliyat olmadım, hiçbir şey yapmadım" diye konuştu.
'8 YAŞIMDAN BERİ CİLT BAKIMI YAPIYORUM'
Annesi Kathy Hilton'un henüz çocukken ona cilt bakımı tavsiyeleri verdiğini söyleyen Paris Hilton; "Annem, ben 8 yaşındayken 'Paris, güneşten uzak dur' demişti. Sonra bana 10 adımlık muhteşem cilt bakımı rutinini öğretti. Ben de tam anlamıyla bunu 8 yaşımdan beri yapıyorum" diye konuştu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Hilton'un açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Kimi kullanıcılar ünlü ismin kesinlikle estetik yaptırdığını iddia ederken, kimileri de yıllara göre görülen değişimin makyajla yapıldığını savundu.