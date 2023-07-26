Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kayboldu: Komşuları endişeli!

O günlerde organik yaşam istediği için çiftlik hayatı yaşamaya başladığını dile getiren Özlem Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzaklaşmıştı. Sosyal medyayı da pek kullanmayan ünlü isim gözlerden uzak olmayı tercih ediyor.