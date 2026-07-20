Özgü Namal’a İddialı Dizi İçin Teklif Gitti

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Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen başarılı oyuncu Özgü Namal, yeni projeler için yapımcıların radarına girmeye devam ediyor. Son olarak “Kızıl Goncalar” ve “Kıskanmak” dizilerindeki performansıyla dikkat çeken oyuncuya, yeni sezonun iddialı yapımlarından biri için teklif götürüldü.

Show TV’nin hazırlıklarını sürdürdüğü “Cevher” dizisi için çalışmalar hız kazanırken, başrol için güçlü bir isimle temas kuruldu. Fransız yapımı “High Intellectual Potential” dizisinden uyarlanacak proje, uluslararası başarısıyla da öne çıkıyor.

Kulis bilgilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 60 ülkede izleyiciyle buluşan dizinin yerli uyarlamasında başrol için Özgü Namal’a teklif iletildi. Başarılı oyuncunun projeye nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

Öte yandan dizinin yönetmen koltuğunda, daha önce birçok dikkat çeken projeye imza atan Neslihan Yeşilyurt’un oturacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş