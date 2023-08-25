Oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali şaşırttı

Akademi Türkiye yarışması ile 2004 yılında ünlenen ve Arka Sokaklar başta olmak üzere birçok dizide rol alan Pınar Aydın şimdilerde Giresun'da yaşıyor. İşte ünlü oyuncunun son hali...

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Oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali şaşırttı - Resim: 1

Pınar Aydın, setlere ve sahnelere dönme konusunda oldukça kararsız. Aydın konuya ilişkin, "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" ifadelerini kullanmıştı.

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Oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali şaşırttı - Resim: 2

2004 yılında Akademi Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Pınar Aydın, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

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Oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali şaşırttı - Resim: 3

Ünlü oyuncu Akasya Durağı ve Arka Sokaklar gibi dizilerde de rol aldı.

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Oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali şaşırttı - Resim: 4

Aydın, radikal bir karar alarak Giresun'a yerleşti.

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