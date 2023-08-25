Oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali şaşırttı
Akademi Türkiye yarışması ile 2004 yılında ünlenen ve Arka Sokaklar başta olmak üzere birçok dizide rol alan Pınar Aydın şimdilerde Giresun'da yaşıyor. İşte ünlü oyuncunun son hali...
Pınar Aydın, setlere ve sahnelere dönme konusunda oldukça kararsız. Aydın konuya ilişkin, "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" ifadelerini kullanmıştı.
2004 yılında Akademi Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Pınar Aydın, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanmıştı.
Ünlü oyuncu Akasya Durağı ve Arka Sokaklar gibi dizilerde de rol aldı.
Aydın, radikal bir karar alarak Giresun'a yerleşti.