Oyuncu Seda Türkmen Yumurtalarını Dondurdu: 'Bir An Önce Anne Olmak İstiyorum'

Ünlü oyuncu Seda Türkmen, katıldığı bir televizyon programında menopoz sürecine girebilme ihtimali olduğu için yumurtalarını dondurduğunu söyledi.

Seda Türkmen, merhume yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun kendi izinden giden oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile eylülde evlendi. Türkmen, bir an önce anne olmak istediğini belirterek bu konuda şunları söyledi:

"Henüz anne olmadım ama anne olmayı çok istiyorum. 38 yaşındayım bir an önce anne olmak istiyorum. Kadınların süreci çok farklı ilerliyor AMH hormonunuza baktırın. 'Yaşım daha 35- 37' demeden baktırılmalı. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum. Çünkü kadınlar, bu konuda konuşmaya çekiniyor."

YUMURTA DONDURMA NEDİR? Günümüzde azalmış yumurta kapasitesi, ilerleyen yaş veya yumurtalıkların zarar görebilme olasılığı olan durumlarda yumurtalıkların uyarılarak elde edilen yumurtaların dondurulması, gelecekte istenildiği zaman tüp bebek yöntemi ile kullanılması için saklanmasına 'Yumurta dondurma' denilmektedir.

'HİÇBİR ŞEY İÇİN ERKEN YA DA GEÇ DEĞİL'

Seda Türkmen sözlerine şöyle devam etti:

"Ben hep anne olmak istedim ama bir türlü olamadım bir şeyi çok istersen olamıyormuş. Bir gün bir gittim AMH hormonumun çok düşük olduğunu öğrendiğimde paniğe kapıldım. Kadın olarak kendimi eksik hissettim. Bunu öğrenen insanlar, 'Ay daha çok gençsin’ gibi söylemleri oluyor. Hiçbir şey için erken ya da geç değil.”

AMH NEDİR? Kadınlarda AMH (Antimülleryen Hormon), anne karnındayken başlayarak menopoza kadar salgılanmaya devam eden bir hormondur. Bu hormon menopoz döneminde de azalarak salgılanmaya devam etmektedir. AMH testi ise kadınlarda yumurta rezervini gösteren, uygulanan en kolay, kandan bakılan bir hormon testidir. Bu testin en önemli özelliği adetin herhangi bir gününde, açlığa bakmadan herhangi bir zamanda yapılabilir olmasıdır. Kadınlarda yumurta rezervi azaldıkça kandaki miktarı da eşit oranda düşmektedir. Dolayısıyla AMH testi genellikle tüp bebek tedavilerinde kadın yumurta rezervi ve kalitesinin değerlendirilmesi için kullanılmaktadır.

