Oyuncu Burcu Binici, DNA testi yaptırdı

Dürüye’nin Güğümleri’nin Huriye’si Burcu Binici, DNA testi yaptırdığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Müzisyen Tankurt Manas ile yedi aylık evliliğini tek celsede bitiren Binici, kökeninin nereden geldiğini öğrenmek için bu yöneteme giriştiğini açıkladı.

Binici, "DNA testi yaptırdım. Yüzde yüz Gürcü ve Laz çıktım. Herkes ayağını denk alacak. Kökenlerim Kafkas'tan geliyormuş. Rize'liyim ama DNA testini yaptırdığımda kökenlerimin nereden geldiğini öğrenince şaşırdım" ifadelerini kullandı.