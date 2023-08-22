Öykü Serter, Kısmetse Olur'a veda etti: İşte yeni sunucusu

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programdan bomba bir haber geldi. 12 Aralık 2022 günü yayın hayatına merhaba diyen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyordu. Yeni sezonda sunuculuğu başka bir ismin devralacağı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Öykü Serter, Kısmetse Olur'a veda etti: İşte yeni sunucusu - Resim: 1

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 22 Eylül 2023 tarihinde sezon finaline girecek. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nü yeni sezonda Öykü Serter sunmayacak. 2. Sayfa'nın haberine göre Öykü Serter'in yerine gelecek isim belli oldu.

1 7
Öykü Serter, Kısmetse Olur'a veda etti: İşte yeni sunucusu - Resim: 2

22 Eylül Cuma günü sezon finali yaparak ikinci sezon hazırlıklarına devam edecek olan Kısmetse Olur için daha şimdiden yeni yarışmacı başvuruları başladı.

2 7
Öykü Serter, Kısmetse Olur'a veda etti: İşte yeni sunucusu - Resim: 3

ÖYKÜ SERTER VEDA ETTİ

9 Erkek, 9 Kadının yarıştığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nü sunucu Öykü Serter sunmaktaydı.

Öykü Serter, Kısmetse Olur sunuculuğundan ayrılırken, programın yeni sunucusu ise belli oldu.

3 7
Öykü Serter, Kısmetse Olur'a veda etti: İşte yeni sunucusu - Resim: 4
4 7