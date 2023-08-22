Öykü Serter, Kısmetse Olur'a veda etti: İşte yeni sunucusu
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programdan bomba bir haber geldi. 12 Aralık 2022 günü yayın hayatına merhaba diyen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyordu. Yeni sezonda sunuculuğu başka bir ismin devralacağı öğrenildi.
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 22 Eylül 2023 tarihinde sezon finaline girecek. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nü yeni sezonda Öykü Serter sunmayacak. 2. Sayfa'nın haberine göre Öykü Serter'in yerine gelecek isim belli oldu.
22 Eylül Cuma günü sezon finali yaparak ikinci sezon hazırlıklarına devam edecek olan Kısmetse Olur için daha şimdiden yeni yarışmacı başvuruları başladı.
ÖYKÜ SERTER VEDA ETTİ
9 Erkek, 9 Kadının yarıştığı Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nü sunucu Öykü Serter sunmaktaydı.
Öykü Serter, Kısmetse Olur sunuculuğundan ayrılırken, programın yeni sunucusu ise belli oldu.