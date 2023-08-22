Öykü Serter, Kısmetse Olur'a veda etti: İşte yeni sunucusu

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 22 Eylül 2023 tarihinde sezon finaline girecek. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nü yeni sezonda Öykü Serter sunmayacak. 2. Sayfa'nın haberine göre Öykü Serter'in yerine gelecek isim belli oldu.