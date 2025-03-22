Osman Sınav'ın Cenaze Programı Belli Oldu. İşte Detaylar...

Sinema ve dizi dünyasının efsane isimlerinden, yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav 69 yaşında kanser hastalığına yenik düştü. Usta isme bugün saat 11.00’de AKM’de tören düzenlenecek.

Osman Sınav'ın Cenaze Programı Belli Oldu. İşte Detaylar...

Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında evinde yaşamını yitirdi.

Osman Sınav'ın Cenaze Programı Belli Oldu. İşte Detaylar... - Resim : 1

AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Efsane yönetmene bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle veda edilecek.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Yönetmen, ikindi vakti Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇOK SAYIDA DİZİYE İMZA ATTI

Osman Sınav, kariyeri boyunca “Süper Baba”, “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi”, “Kurtlar Vadisi”, “Sakarya Fırat” ve “Sen Anlat Karadeniz” gibi çok sayıda unutulmaz projenin yapımında büyük rol oynamıştı.

Osman Sınav Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Osman Sınav Neden Öldü? İşte Osman Sınav'ın Film ve DizileriOsman Sınav Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Osman Sınav Neden Öldü? İşte Osman Sınav'ın Film ve DizileriYaşam
Usta Yönetmen Osman Sınav'dan Acı HaberUsta Yönetmen Osman Sınav'dan Acı HaberKültür - Sanat

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Osman Sınav Atatürk Kültür Merkezi
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
Şarkıcı Hatice Neye Uğradığını Şaşırdı! Son Görüntüsü Korkuttu Hatice Hastanelik Oldu, Son Görüntüsü Korkuttu
Özcan Deniz’den Korkutan Haber: Eşi Samar Dadgar Hastaneden Paylaştı Özcan Deniz’den Korkutan Haber
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı MASAK Raporunun Detayları Ortaya Çıktı
Kadınları Yarım Saat Sırtında Taşıyor, Ayda 90 Bin TL Kazanıyor! Tek Başına Yetişemiyor, Çalışacak Eleman Arıyor Kadınları Yarım Saat Sırtında Taşıyor, Ayda 90 Bin TL Kazanıyor! Yanında Çalışacak Eleman Arıyor
Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Çalışanlar Diken Üstünde Ünlü Restoran Zinciri İflas Etti: Çalışanlar Diken Üstünde