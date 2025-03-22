Osman Sınav'ın Cenaze Programı Belli Oldu. İşte Detaylar...

Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında evinde yaşamını yitirdi.

AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Efsane yönetmene bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle veda edilecek.

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Yönetmen, ikindi vakti Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇOK SAYIDA DİZİYE İMZA ATTI

Osman Sınav, kariyeri boyunca “Süper Baba”, “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi”, “Kurtlar Vadisi”, “Sakarya Fırat” ve “Sen Anlat Karadeniz” gibi çok sayıda unutulmaz projenin yapımında büyük rol oynamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi