Ortaköy'deki Lüks Evin Kirası 20 Bin TL! Selen Görgüzel’e 'Çık Mobbingi'

Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettirmiş hatta, gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptırdığını söylemişti. Görgüzel, tekrar ameliyat masasına yatmış ve yüzünü, boynunu gerdirmişti. Görgüzel şimdi de Ortaköy'deki lüks evine ödediği kira ile gündemde.