Ortaköy'deki Lüks Evin Kirası 20 Bin TL! Selen Görgüzel’e 'Çık Mobbingi'

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’in Ortaköy’deki lüks dairesine verdiği kira herkesi şaşırtmıştı. İstanbul standartlarının üstünde bir eve cüzi bir ücret ödeyen Görgüzel’e ev sahibi çık mobbingi uyguluyor. 20 bin TL verdiği evin sahibiyle sorun yaşayan Görgüzel, yaşadığı sorunları açık açık anlattı.

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Ortaköy'deki Lüks Evin Kirası 20 Bin TL! Selen Görgüzel’e 'Çık Mobbingi' - Resim: 1

Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettirmiş hatta, gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptırdığını söylemişti. Görgüzel, tekrar ameliyat masasına yatmış ve yüzünü, boynunu gerdirmişti. Görgüzel şimdi de Ortaköy'deki lüks evine ödediği kira ile gündemde.

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