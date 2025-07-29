Ömer Baba’ya Hayat Veren Emin Olcay’dan Kurtlar Vadisi İtirafı: Zor Kurtardım Kendimi
Kurtlar Vadisi’nin efsanevi karakteri Ömer Baba’ya hayat veren usta oyuncu Emin Olcay, yıllar sonra dizinin perde arkasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olcay, “Necati ve Raci Şaşmaz verdikleri sözleri tutmadı, zor kurtardım kendimi” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakteri Ömer Baba’ya hayat veren usta oyuncu Emin Olcay, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü.
Katıldığı bir programda diziye dair bilinmeyenleri anlatan Olcay’ın, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve yapımcı Raci Şaşmaz hakkında kullandığı ifadeler olay yarattı.
Emin Olcay, “Ben zor kurtardım kendimi, oynamak istemem. Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz söyledikleri sözün arkasında durmayan insanlar. Allah yollarını açık etsin” diyerek kırgınlığını dile getirdi.
Son dönemlerde dizinin yeniden başlayacağına dair söylentiler dolaşsa da, bu açıklamalardan sonra projenin hayata geçip geçmeyeceği yeniden tartışma konusu oldu.