Ölümden Dönmüştü: İşte Nuri Alço'nun Son Hali

300’den fazla filmde başrolde yer alan, canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalara kazınan, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlanmış, usta ismin hastanede beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Yapılan testlerde Alço’nun aynı zamanda kalbinde de sorun olduğu tespit edilmiş ve pil takılmıştı.

BAĞIRSAK YAPIŞMASI SONRASI AMELİYATA ALINMIŞTI

Bu operasyonun üzerinden çok zaman geçmeden usta oyuncu yeniden rahatsızlanmıştı. Karın ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırılan Alço’nun bu kez de bağırsaklarında yapışma olduğu öğrenilmiş ve tedavi sonrası yoğun bakıma alınmıştı.

ALÇO’NUN EŞİ: RABBİM BİZE BAĞIŞLADI

Alço’nun sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan eşi Banu Alço “Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı” diye duyurmuştu.

YEŞİLÇAM EFSANELERİ BULUŞTU

Hastaneden taburcu olan Nuri Alço, Yeşilçam’ın bir diğer ismi Coşkun Göğen ile bir arada görüntülendi. Taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülenen Alço’nun iyi olduğu, gündelik yaşantısına geri döndüğü görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem