Oktay Kaynarca'nın Soruyu Bilemeyen Yarışmacıya Tepkisi Şoke Etti! 'Al Evine Götür'

Uzun yıllardır ATV'de ekrana gelen fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayın hayatına devam ediyor. İzleyicinin ilgiyle izlediği programın dün akşam ekrana gelen bölümünde ilginç bir an yaşandı.

Sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacıya "Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılamaz?" sorusunu yönelterek şıklarda "Tüyünden, etinden, yumurtasından ve sütünden" seçenekleri bulunduğunu söyledi. Bir süre düşünen yarışmacı, joker haklarını kullanmış olmasına rağmen "B şıkkı tüyünden" dedi. Doğru cevap ise C şıkkı "Sütünden" seçeneğiydi.

'BARİ BİRİNİ KULLANSAYDIN'

Bu durum karşısında şaşkınlık duyan Oktay Kaynarca, bu duygusunu gizlemeyerek yarışmacıya "Al şimdi bu jokerleri evine götür. Bari bir tanesini kullansaydın. Ayaklarına sağlık..." dedi. Kaynarca'nın tepkisi hem stüdyoda bulunan hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti.

Kaynak: Haber Merkezi