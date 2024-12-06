Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddia Edilmişti! Güzide Duran'a Eşinden 2 Liralık 'İntikam'

Bir dönemin en gözde mankenlerinden olan Güzide Duran, 2008'de dünyaevine girip iki çocuk sahibi olduğu iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Duran, konuyla ilgili "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" dedi.

Ünlü mankenin, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı ve gizli gizli görüştüğü iddia edildi. Duran, bu dedikodunun tamamen gerçek dışı olduğunu ve bunu boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy'un çıkarmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

'GÜVENİMİ ZEDELEDİ'

Magazin gündemini sallayan haberlerin ardından Aksoy, eşinin son dönemde gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açtı.

Aksoy, 15 yaşındaki kızlarının velayetini ve Güzide Duran'dan 2 liralık sembolik bir tazminat talep etti.

Kaynak: Sözcü