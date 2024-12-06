Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddia Edilmişti! Güzide Duran'a Eşinden 2 Liralık 'İntikam'

Güzide Duran'ın, 16 yıldır evli olduğu Adnan Aksoy ile boşanma aşamasındayken Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddiası sonrası dikkat çeken bir hamle geldi. Aksoy, Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açıp 2 liralık da sembolik tazminat istedi.

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Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddia Edilmişti! Güzide Duran'a Eşinden 2 Liralık 'İntikam'

Bir dönemin en gözde mankenlerinden olan Güzide Duran, 2008'de dünyaevine girip iki çocuk sahibi olduğu iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Duran, konuyla ilgili "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" dedi.

Ünlü mankenin, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı ve gizli gizli görüştüğü iddia edildi. Duran, bu dedikodunun tamamen gerçek dışı olduğunu ve bunu boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy'un çıkarmış olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddia Edilmişti! Güzide Duran'a Eşinden 2 Liralık 'İntikam' - Resim : 1

'GÜVENİMİ ZEDELEDİ'

Magazin gündemini sallayan haberlerin ardından Aksoy, eşinin son dönemde gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açtı.

Aksoy, 15 yaşındaki kızlarının velayetini ve Güzide Duran'dan 2 liralık sembolik bir tazminat talep etti.

Okan Buruk ile Aşk Yaşadığı İddia Edilmişti! Güzide Duran'a Eşinden 2 Liralık 'İntikam' - Resim : 2

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Kaynak: Sözcü

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