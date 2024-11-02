O Ses Türkiye'nin İlk Şampiyonu Ülkeyi Terk Etti, Son Hali Ağızları Açık Bıraktı

İlk olarak Show TV ekranlarında yayımlanmaya başlanan O Ses Türkiye büyük bir ilgiyle izlendi. Hülya Avşar, Hadise, Murat Boz ve Mustafa Sandal'ın jüri koltuğunda oturduğu yarışmadaki isimlerin son halleri de merak konusu oldu.