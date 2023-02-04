Nusret'in elleriyle yemek yedirdiği kadını Interpol her yerde arıyor!

INTERPOL HER YERDE ARIYOR

Interpol'e göre Isabel, genellikle Portekiz, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kalıyor. Hakkındaki iddialar için politik işkencenin kurbanı olduğunu söyleyen Isabel, suçsuz olduğunu savundu. Nusret'in Isabel'in Interpol tarafından arandığı hakkında bilgisinin olup olmadığı bilinmiyor.