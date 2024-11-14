Nusret'e Dolandırıcı Şoku! Banka Hesabından Akılalmaz Yöntemle Para Çekildi
Şanlıurfa'da bir dolandırıcının, sahte vekaletname ile Nusret Gökçe'nin banka hesabından 200 bin TL çekmesi geniş yankı uyandırdı. İ.A.B. isimli şüpheli, Gökçe'nin adına düzenlediği sahte belgeyle bankaya giderek parayı çekti. Banka görevlilerinin şüphelenmesi üzerine harekete geçen polis, kısa sürede dolandırıcıyı yakaladı.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da bir dolandırıcının, dünyaca ünlü restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletnameyle 200 bin TL çekmesi büyük yankı uyandırdı. Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da yaşandı. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, Gökçe’nin adına düzenlediği sahte vekaletname ile bankaya giderek ünlü iş insanının hesabından yüklü miktarda para çekti.
BANKA YETKİLİLERİ ŞÜPHELENDİ
Dolandırıcının işlem sırasında sergilediği hareketlerden şüphelenen banka yetkilileri, parayı çeken kişinin durumunu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bankadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
Polis ekipleri, kimliğini belirlediği İ.A.B.’yi kısa sürede saklandığı adreste yakaladı ve gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin Gökçe’nin banka hesabına erişmek için sahte belge düzenlediği belirlendi. İ.A.B.'nin, sahte belgelerle işlem yaptığı kesinleşince emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin, dolandırıcılık faaliyetlerinde benzer yöntemleri kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için detaylı bir soruşturma başlatıldı.