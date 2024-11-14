Nusret'e Dolandırıcı Şoku! Banka Hesabından Akılalmaz Yöntemle Para Çekildi

Şanlıurfa’da bir dolandırıcının, dünyaca ünlü restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe’nin banka hesabından sahte vekaletnameyle 200 bin TL çekmesi büyük yankı uyandırdı. Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da yaşandı. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, Gökçe’nin adına düzenlediği sahte vekaletname ile bankaya giderek ünlü iş insanının hesabından yüklü miktarda para çekti.