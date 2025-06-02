Nusret Sonunda Sessizliğini Bozdu! Şampiyonlar Ligi Partisinden Kovuldu mu?

Ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin düzenlediği partiden kovulduğu iddia edildi. Nusret, konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

Nusret Sonunda Sessizliğini Bozdu! Şampiyonlar Ligi Partisinden Kovuldu mu?

Et restoranı zinciri ve ‘Salt bae’ hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan PSG’nin düzenlediği partiye alınmadığı iddiası gündeme oturdu. Nusret’ten konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya’nın Inter ekibini 5-0’lık skorla devirerek kupaya uzanan ekip oldu. PSG maçın ardından bir parti düzenlerken, Nusret’in de futbolcular için düzenlenen partiye girmek istediği ancak güvenlikler tarafından sertçe içeri alınmadığı iddia edildi. Nusret’in kapıdan kovulduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Nusret Sonunda Sessizliğini Bozdu! Şampiyonlar Ligi Partisinden Kovuldu mu? - Resim : 1

'ORADA PARTİ YOKTU'

Ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda durumu kendi gözünden anlattı. Nusret, orada herhangi bir parti olmadığını savunarak şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi final maçından sonra UEFA otobüsü ile otele geldik, o an orada bulunmamızın nedeni, bizi orada görmek isteyen binlerce hayranımızdı. Ben her zaman olduğu gibi onların sevgisine karşılık vermek ve fotoğraf çektirmek için o alandaydım oluşan yoğunluktan dolayı kendi otelime gitmek için aracımı beklerken kapının önünde arkam dönük bir şekilde Dormen Bey'in bir yönlendirmesi oldu hiçbir şekilde ortada davet parti gibi bir organizasyon yoktu dolayısıyla partiye alınmadığıma dair çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Bilinmesini isterim ki biz hiçbir zaman herhangi bir yere alınmak için değil sevgiyle çağrıldığımız her yere gitmekten mutluluk duyarız. Böyle küçük şeyleri kafanıza takmayın."

ÖNCE DÜNYA KUPASI, SONRA EUROLEAGUE FİNALİ

Nusret, Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague şampiyonu olduğu maçta da kupa töreninde sahaya girmiş ve oyuncular ile Başkan Ali Koç’la fotoğraf çektirmişti.

Nusret Sonunda Sessizliğini Bozdu! Şampiyonlar Ligi Partisinden Kovuldu mu? - Resim : 2

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda da Nusret kupa töreninde sahaya inmiş ve Dünya Kupası ile pozlar vermişti. Nusret’in futbolun en prestijli turnuvasında nasıl sahaya girip fotoğraf çekilebildiği gündemden düşmemişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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