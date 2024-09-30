NOW'un İddialı Dizisinde Beklenmedik Son! Seyirciler Ayağa Kalktı
NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar 2.sezonuyla ekranda. 2.sezonun ilk bölümünde seyircileri şok eden gelişmeler yaşanacak.
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği NOW’un dizisi Kızıl Goncalar bu akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi.
Vahid’in gelişi herkesin hayatını alt üst etmiştir. Sert kuralları ve uygulamalarıyla herkesi sindiren, gücü tarikatın dışına taşarak ortalığı karıştırmaya başlayan Vahid’in karşısında, kalemini gericilikle mücadele için kullanmaya başlayan Levent’in pes etmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Vahid’i Zeynep’le tehdit ettiği Meryem’i onun tehdidinden kurtarmak için ihtiyaç duyulan kanıta ulaşmanın yolu, başta Sadi olmak üzere herkesin güç birliği yapmasından geçmektedir.
Bu sırada herkesin ihtiyaç duyduğu Cüneyd ise gerçeklikle bağını koparmak üzere bir haldeyken kayıplara karışmıştır. Bütün umutlar yitirilmeden önce, Cüneyd’in kendine gelip Zeynep için savaşması gerekir. Ancak bu kez en büyük düşmanı dışarıda değil, zihninin içindedir. Zeynep ise makus kaderiyle karşı karşıya kalırken Levent’in tüm zafer çabaları Beste ve Meryem’e doğru hızla yaklaşan bir felaket ile sınanacaktır.
VAHİT İLE ZEYNEP EVLENİYOR
Bölüm sonunda seyircileri şok eden bir gelişme yaşandı. Zeynep ile Vahit nikah kıyacak. Yaşanan bu rezillik tüm seyircilerin tepkisine yol açtı.