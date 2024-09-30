NOW'un İddialı Dizisinde Beklenmedik Son! Seyirciler Ayağa Kalktı

Bu sırada herkesin ihtiyaç duyduğu Cüneyd ise gerçeklikle bağını koparmak üzere bir haldeyken kayıplara karışmıştır. Bütün umutlar yitirilmeden önce, Cüneyd’in kendine gelip Zeynep için savaşması gerekir. Ancak bu kez en büyük düşmanı dışarıda değil, zihninin içindedir. Zeynep ise makus kaderiyle karşı karşıya kalırken Levent’in tüm zafer çabaları Beste ve Meryem’e doğru hızla yaklaşan bir felaket ile sınanacaktır.