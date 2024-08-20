NOW TV'den Seyircileri Üzen Kızıl Goncalar Kararı! Yeni Bölümler Bekleniyordu

Yayımlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisi 2.sezona hazırlanıyor. Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerindeki Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Seyircileri üzen erteleme kararı.

Normal şartlarda Eylül'ün ilk haftasında ekranda olması beklenen Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi değişti.