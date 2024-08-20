NOW TV'den Seyircileri Üzen Kızıl Goncalar Kararı! Yeni Bölümler Bekleniyordu

NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi merakla bekleniyordu. Seyircileri üzen kararın detayları belli oldu.

Son Güncelleme:
NOW TV'den Seyircileri Üzen Kızıl Goncalar Kararı! Yeni Bölümler Bekleniyordu - Resim: 1

Yayımlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisi 2.sezona hazırlanıyor. Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrollerindeki Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Seyircileri üzen erteleme kararı.

Normal şartlarda Eylül'ün ilk haftasında ekranda olması beklenen Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi değişti.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Doktor Ela’nın Büyük Değişiminin Sırrı Çözüldü: Bir Öğünde Yedikleri Dillere Düştü Doktor Ela’nın Bir Öğünde Yedikleri Dillere Düştü
Küf Kokusu Hazal Kaya ile Ev Sahibini Kanlı Bıçaklı Yaptı: Taraflar Mahkemelik Oldu, Dava İstinafa Uzadı Küf Kokusu Hazal Kaya ile Ev Sahibini Kanlı Bıçaklı Yaptı: Taraflar Mahkemelik Oldu
İbrahim Tatlıses Canlı Yayında Sinir Krizi Geçirdi: "Beni Bu Kadınla Muhatap Etmeyin" İbrahim Tatlıses Canlı Yayında Sinir Krizi Geçirdi: "Beni Bu Kadınla Muhatap Etmeyin"
Popstar Bayhan Karaları Bağladı Popstar Bayhan Karaları Bağladı
Kıyafetine Yorum Yağdı! Demet Akalın’dan Yanıt Geldi Kıyafetine Yorum Yağdı! Demet Akalın’dan Yanıt Geldi
Müjde Ar Ölümden Döndü: Acil Ameliyata Alındı Müjde Ar Acil Ameliyata Alındı
Yılın Aşk Bombası Patladı: Hadise, Şampiyon Teknik Adamla Birlikte Yılın Aşk Bombası
Aleyna Tilki’nin Özel Bilgileri İfşa Edildi: Ünlü Şarkıcıya Şantaj Yapıldı Aleyna Tilki’nin Özel Bilgileri İfşa Edildi
Ünlü Oyuncunun Şoförü Ölümden Döndü! 11 Milyon Liralık Aracı Hurdaya Döndü Ünlü Oyuncunun 11 Milyon Liralık Aracı Pert Oldu
İrem Sak Türkiye’yi Terk Ediyor: Yalan Dünya'nın Tülay'ının Yeni Ülkesi Belli Oldu İrem Sak Türkiye’yi Terk Ediyor: Yalan Dünya'nın Tülay'ının Yeni Ülkesi Belli Oldu
Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı
Sevişme Sahnesi Olay Olan Serenay Sarıkaya’dan Cesur Sözler: 'Bir Yönetmenin Beni Hayal Etmesini Çok İsterim' Serenay Sarıkaya’dan Cesur Sözler: 'Bir Yönetmenin Beni Hayal Etmesini Çok İsterim...'
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Şiddetli Sağanak Alarmı!
Uzmanlar Öneriyor: Kelle Paça Çorbası Yerine Bunu Tüketin Uzmanlar Öneriyor: Kelle Paça Çorbası Yerine Bunu Tüketin
Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor Altın Sahipleri Bunu Beklemiyordu: Kuyumcularda Satışı Yasaklanıyor
Antalya’da Sabahın İlk Saatlerinde Kaliteli Hasadı Başladı: 8 Tanesi 1 Kilo, Fiyatı 100 TL Antalya’da Sabahın İlk Saatlerinde Kaliteli Hasadı Başladı: 8 Tanesi 1 Kilo, Fiyatı 100 TL
Reha Muhtar Entübe Edildi Reha Muhtar Entübe Edildi