NOW TV'den Değişim Kararı! Kızıl Goncalar'ın Yeni Başrolü Açıklandı

30 Eylül Pazartesi akşamı ikinci sezonu açacak olan Gold Film imzalı “Kızıl Goncalar”ın yarın afiş çekimi yapılacak ve yeni sezon oyuncuları duyurulacak.

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NOW TV'den Değişim Kararı! Kızıl Goncalar'ın Yeni Başrolü Açıklandı - Resim: 1

NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi 2.sezona hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonunda kadroda yeni oyuncular yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kızıl Goncalar dizisini geçen sezon ilk bölümünden itibaren çok beğenilmiş ve en çok izlenen 3 dizi arasına adını yazdırmıştı. Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizinin yarın afiş çekimi var. Afişte Özgü Namal, Özcan Deniz, Ercan Avcı, Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş ve Tolga Tekin yer alacak.

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