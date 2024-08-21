NOW TV'de Yayımlanıyordu! İddialı Dizinin Yeni Adresi Belli Oldu

NOW TV ekranlarında yayımlanan Yabani dizisi yeni bir ülkede daha yayınlanacak.

NOW TV'de Yayımlanıyordu! İddialı Dizinin Yeni Adresi Belli Oldu - Resim: 1

NOW TV ekranlarında yayımlanan Yabani dizisi yeni bir ülkede daha yayınlanacak. Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Yabani isimli televizyon dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ikinci sezondan ilk fragman yayınlanmıştı. Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas ikilisinin başrolünde yer aldığı dizi geçtiğimiz sezon Now televizyon kanalının en önemli yapımlarından birisiydi.

Haberin devamını okumak için tıklayın
İbrahim Tatlıses Canlı Yayında Sinir Krizi Geçirdi: "Beni Bu Kadınla Muhatap Etmeyin" İbrahim Tatlıses Canlı Yayında Sinir Krizi Geçirdi: "Beni Bu Kadınla Muhatap Etmeyin"
Aleyna Tilki’nin Özel Bilgileri İfşa Edildi: Ünlü Şarkıcıya Şantaj Yapıldı Aleyna Tilki’nin Özel Bilgileri İfşa Edildi
Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı
Yılın Aşk Bombası Patladı: Hadise, Şampiyon Teknik Adamla Birlikte Yılın Aşk Bombası
Müjde Ar Ölümden Döndü: Acil Ameliyata Alındı Müjde Ar Acil Ameliyata Alındı
Sevişme Sahnesi Olay Olan Serenay Sarıkaya’dan Cesur Sözler: 'Bir Yönetmenin Beni Hayal Etmesini Çok İsterim' Serenay Sarıkaya’dan Cesur Sözler: 'Bir Yönetmenin Beni Hayal Etmesini Çok İsterim...'
Popstar Bayhan Karaları Bağladı Popstar Bayhan Karaları Bağladı
Kıyafetine Yorum Yağdı! Demet Akalın’dan Yanıt Geldi Kıyafetine Yorum Yağdı! Demet Akalın’dan Yanıt Geldi
Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı
Küf Kokusu Hazal Kaya ile Ev Sahibini Kanlı Bıçaklı Yaptı: Taraflar Mahkemelik Oldu, Dava İstinafa Uzadı Küf Kokusu Hazal Kaya ile Ev Sahibini Kanlı Bıçaklı Yaptı: Taraflar Mahkemelik Oldu
İrem Sak Türkiye’yi Terk Ediyor: Yalan Dünya'nın Tülay'ının Yeni Ülkesi Belli Oldu İrem Sak Türkiye’yi Terk Ediyor: Yalan Dünya'nın Tülay'ının Yeni Ülkesi Belli Oldu
Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu! Beril Pozam ile Ersin Arıcı Evlendi Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Yarından İtibaren Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başlıyor Yarından İtibaren Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başlıyor
Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü
Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar
Meteoroloji'den 10 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Artık Son Buluyor Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Artık Son Buluyor