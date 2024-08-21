NOW TV'de Yayımlanıyordu! İddialı Dizinin Yeni Adresi Belli Oldu

NOW TV ekranlarında yayımlanan Yabani dizisi yeni bir ülkede daha yayınlanacak. Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; Yabani isimli televizyon dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ikinci sezondan ilk fragman yayınlanmıştı. Halit Özgür Sarı ile Simay Barlas ikilisinin başrolünde yer aldığı dizi geçtiğimiz sezon Now televizyon kanalının en önemli yapımlarından birisiydi.