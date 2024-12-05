NOW TV'de Bir Veda Daha! Artık Ekranda Seyredemeyeceksiniz
NOW TV ekranlarında yayımlanan Aşk Evlilik Boşanma final bölümü tanıtımı yayınlandı
NOW TV ekranlarında yayımlanan iddialı dizi için final kararı alındı. Dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmesine rağmen, yapımcılar son bölümü yayınlama kararı aldı. İzleyiciler, dizinin sona erecek olmasından dolayı üzüntü duysa da, final bölümünde tüm soruların cevaplanacağı ve hikayenin tatmin edici bir şekilde son bulacağı umuluyor. Dizi ekibi, seyircilere teşekkür ederek, final bölümünü kaçırmamalarını tavsiye etti.
FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
NOW’ın “Aşk Evlilik Boşanma” dizisinin final bölüm tanıtım videosu yayınlandı. “Aşk Evlilik Boşanma”, final bölümüyle 10 Aralık Salı saat 20.00’de NOW’da.
SADECE 4 BÖLÜM YAYINDA KALABİLDİ
Kadrosunda çok sayıda seçkin oyuncunun yer aldığı NOW’ın “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi sadece 4 bölüm ekranda kalabildi. Dizinin eski bölümleri kanalın youtube hesabında yer almaya devam edecek.