NOW TV'de Bir Veda Daha! Artık Ekranda Seyredemeyeceksiniz

NOW TV ekranlarında yayımlanan iddialı dizi için final kararı alındı. Dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmesine rağmen, yapımcılar son bölümü yayınlama kararı aldı. İzleyiciler, dizinin sona erecek olmasından dolayı üzüntü duysa da, final bölümünde tüm soruların cevaplanacağı ve hikayenin tatmin edici bir şekilde son bulacağı umuluyor. Dizi ekibi, seyircilere teşekkür ederek, final bölümünü kaçırmamalarını tavsiye etti.

FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?