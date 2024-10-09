NOW TV'de Beklenmedik Karar! Kızıl Goncalar'ı Yerinden Edebilir
Gizli Bahçe 15 Ekim'de başlıyor! NOW TV ekranlarında yeni bir dizi daha başlayacak. İşte o diziye dair detaylar.
NOW TV ekranlarında iddialı bir dizi daha başlayacak. Yeni dizinin kadrosu herkesi şaşırtacak türden. Dizinin kadrosuna kısa bir süre sonra yeni oyuncuların da katılacağı konuşuluyor.
NOW TV'DEN SEZONA DAMGA VURACAK YENİ DİZİ
Dizidoktoru.com'daki habere göre; NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe” 15 Ekim Salı günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.
Sezonun heyecanla beklenen yapımları arasında yer alan dizide Murat Yıldırım ünlü bir mimar olan Demir Akçınar’a, güzel oyuncu Ebru Şahin ise genç bir anne olan Nazlı Orman karakterine hayat veriyor. Vefat eden ağabeyinin bir oğlu olduğunu öğrenen Demir Akçınar’ın , Memo’nun annesi Nazlı’dan velayetini almak için başlattığı savaşı konu alan dizi gizem ve sırlarla dolu dünyasıyla izleyiciyi ekrana bağlayacak.
Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’e; Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz eşlik ediyor.
GİZLİ BAHÇE DİZİSİNİN KONUSU
Gizli Bahçe’nin konusu ise; Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir. Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.
Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Gizli Bahçe, sırlarla örülü çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 15 Ekim Salı günü saat 20.00’de NOW’da.