Nilüfer, Reha Muhtar'ın Sağlık Durumunu Açıkladı

Evinde geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Şarkıcı Nilüfer, Reha Muhtar'ın biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu açıkladı.

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Nilüfer, Reha Muhtar'ın Sağlık Durumunu Açıkladı

Gazeteci Reha Muhtar, İstanbul'da evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Beyin kanaması geçiren ve entübe edilen Reha Muhtar'ı eski hayat arkadaşı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı hastanede ziyaret etti.

Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Nilüfer, "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" açıklamasında bulundu.

Reha Muhtar'ın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni AçıklamaReha Muhtar'ın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni AçıklamaGündem

Kaynak: Habertürk

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