Nilperi Şahinkaya'nın 5 Yıllık Aşkı Bitti! O Sözleri Son Noktayı Koydu
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, 5 yıldır birlikte olduğu heykeltraş sevgisinden ayrıldı. Ünlü oyuncunun daha önce katıldığı bir programda ilişki üzerine yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
5 yıldır oyuncu Nilperi Şahinkaya, heykeltraş Emre Yusufi ile aşka yaşamaya başlamıştı. Daha önce evlilik sorularına "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" cevabını veren Şahainkaya ve Yusufi aşkı uzun sürmedi. İkiliden ayrılık haberleri geldi.
Ayrılıkla ilgili açıklama yapan Yusufi, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" şeklinde konuştu.
‘ÇİZGİYİ KOYMALI’
Daha önce katıldığı bir programda konuşan Nilperi Şahinkaya, "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
"Buna çok sinirlenirim. 4 yıl önce ilişkimizin başlarında böyle bir şey yaşanmıştı. Ben o anda durmuştum. Ona, 'Sen benim sevgilimle...' diye uyarı yapmam. Ama kızın gözlerinin içine bakıp ona odaklanmıştım."
"Kız ise ben yokmuşum gibi davranmıştı. Bu en sinir bozucusuydu. Partnerimden o çizgiyi koymasını beklerim."