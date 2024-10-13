Nilperi Şahinkaya'nın 5 Yıllık Aşkı Bitti! O Sözleri Son Noktayı Koydu

5 yıldır oyuncu Nilperi Şahinkaya, heykeltraş Emre Yusufi ile aşka yaşamaya başlamıştı. Daha önce evlilik sorularına "Bir düşünüyor, bir düşünmüyoruz. Yani net bir şey yok. Böyle de mutluyuz aslında ama her şeyi zaman gösterir" cevabını veren Şahainkaya ve Yusufi aşkı uzun sürmedi. İkiliden ayrılık haberleri geldi.

Ayrılıkla ilgili açıklama yapan Yusufi, "Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim" şeklinde konuştu.