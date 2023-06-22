Neymar hamile sevgilisini aldattığını itiraf etti: "Alenen özür dilemeliyim..."
Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Neymar, hamile olan kız arkadaşını aldattığını kabul etti ve Instagram'dan özür diledi.
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de top koşturan ve takım kaptanları arasında yer alan Neymar, yine ilginç bir olayla futbol gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonun son bölümünde sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
Neymar'ın hamile olan sevgilisini aldattığı ve durumu kız arkadaşının öğrendiği öne sürülmüştü.
Gündeme gelen iddialar sonrasında Neymar, sevgilisini aldattığını açıkladı ve özür diledi.
Instagram'dan bir paylaşım yapan Brezilyalı yıldız, şunları yazdı: