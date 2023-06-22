Neymar hamile sevgilisini aldattığını itiraf etti: "Alenen özür dilemeliyim..."

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de top koşturan ve takım kaptanları arasında yer alan Neymar, yine ilginç bir olayla futbol gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonun son bölümünde sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.