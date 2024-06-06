Netflix yıldızı hapishanede ölü bulundu

Netflix'in 2024 yapımı 'Kilitler Açılıyor: Bir Hapishane Deneyi' adlı dizisinde 'Eastside' olarak anılan ve herkesin tanıdığı isim haline gelen yıldız isim John McAllister, hücresinde ölü bulundu.

2 Haziran'da Arkansas Pine Bluff'taki hücresinde tepkisiz bir şekilde bulunan McAllister'ın Jefferson Bölge Tıp Merkezi'ne kaldırıldıktan sonra öldüğü açıklandı.

Yetkililer, McAllister'ın tahliyesinden sadece bir ay önce gerçekleşen ani ölümünde bir şüphe görmedi.