Netflix yıldızı hapishanede ölü bulundu

Netflix'in 'Kilitler Açılıyor: Bir Hapishane Deneyi' adlı dizisiyle herkesin tanıdığı isim haline gelen 29 yaşındaki John McAllister hayatını kaybetti.

Netflix yıldızı hapishanede ölü bulundu

Netflix'in 2024 yapımı 'Kilitler Açılıyor: Bir Hapishane Deneyi' adlı dizisinde 'Eastside' olarak anılan ve herkesin tanıdığı isim haline gelen yıldız isim John McAllister, hücresinde ölü bulundu.

2 Haziran'da Arkansas Pine Bluff'taki hücresinde tepkisiz bir şekilde bulunan McAllister'ın Jefferson Bölge Tıp Merkezi'ne kaldırıldıktan sonra öldüğü açıklandı.

Yetkililer, McAllister'ın tahliyesinden sadece bir ay önce gerçekleşen ani ölümünde bir şüphe görmedi.

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