Nesrin Cavadzade’den Aşk İlanı, Senaryoydu Gerçek Oldu

Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu’nda ‘Ayça’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, rol arkadaşı Pamir Pekin ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu aşkını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Nesrin Cavadzade’den Aşk İlanı, Senaryoydu Gerçek Oldu

Yasak Elma, Ağır Roman Yeni Dünya ve Bizim Hikaye gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, Sandık Kokusu dizisinde partneri Pamir Pekin ile aşk yaşadığını duyurdu.

Nesrin Cavadzade’den Aşk İlanı, Senaryoydu Gerçek Oldu - Resim : 1

SENARYO AŞKI GERÇEK OLDU

Dize senaryo gereği aşk yaşayan ikili bunu gerçeğe dönüştürdü. Daha önce de aralarında bir aşk olduğu iddia edilen ünlü oyuncular sonunda sessizliğini bozarak iddiaları fotoğrafla doğruladı.

Pamir Pekin’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla belgelenen aşk, oyuncuların takipçilerinden de tam not aldı.

Nesrin Cavadzade’den Aşk İlanı, Senaryoydu Gerçek Oldu - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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