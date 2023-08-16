Nazlı ile Hacı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi

2021'de nikâh masasına oturan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın Arzu Alara adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel de hastaneye giderek Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'yı tebrik etti.

HACI SABANCI KİMDİR?

Hacı Sabancı 1987 İstanbul doğumlu, Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. İstanbul Saint-Benoit Fransız Lisesi'ni tamamladıktan sonra, Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ardından Londra'da, City University'de Denizcilik ve Finans üzerine master programına katılarak eğitimini tamamladı.

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hacı Sabancı, aynı zamanda Marinsa Denizcilik ve Hayat Tekstil şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Babası Ömer Sabancı'nın 2004-2007 yılları arasında başkanlık yapmış olduğu TÜSİAD'a 2009 yılından beri üyedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Hacı Sabancı, aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi'dir.

Marinsa Denizcilik ve Densa Holding Şirketleri'nin bu zamana kadar göstermiş olduğu başarılı ivmeyi daha da yükseltmek için aktif iş hayatına devam etmektedir.

NAZLI KAYI KİMDİR?

28 yaşında olan Nazlı Kayı, lise yıllarına kadar Bursa’da yaşadı. Ardından lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu.

Daha sonra sanat tarihi ile yakından ilgilenmeye başlayan Kayı, İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Hacı Sabancı, 2020 kasım ayında Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti. Çift 2021 yılında ise dünyaevine girdi.