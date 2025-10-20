Natalie Portman Yine Türkiye'de! Yüzünü Gizledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekim 2024'te İstanbul'a gelen ABD'li ünlü oyuncu Natalie Portman bir yıl sonra yine Türkiye'de. Oscar ödüllü oyuncu, tatil için çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Natalie Portman, Sarıyer'deki bir otele giriş yaparken objektiflere yansıdı. Portman'ın kameralardan kaçmak istercesine yüzünü gizlemeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Haber Merkezi