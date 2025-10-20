Natalie Portman Yine Türkiye'de! Yüzünü Gizledi

Geçtiğimiz yıl İstanbul'a gelen ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, bir yılın ardından yine Türkiye'ye geldi.

Natalie Portman Yine Türkiye'de! Yüzünü Gizledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekim 2024'te İstanbul'a gelen ABD'li ünlü oyuncu Natalie Portman bir yıl sonra yine Türkiye'de. Oscar ödüllü oyuncu, tatil için çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Natalie Portman Yine Türkiye'de! Yüzünü Gizledi - Resim : 1

Natalie Portman, Sarıyer'deki bir otele giriş yaparken objektiflere yansıdı. Portman'ın kameralardan kaçmak istercesine yüzünü gizlemeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Hollywood Yıldızı Natalie Portman'dan İstanbul Çıkarması! Herkes Nedenini Merak EdiyorHollywood Yıldızı Natalie Portman'dan İstanbul Çıkarması! Herkes Nedenini Merak EdiyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Ünlü Oyuncu Birce Akalay’dan Olay Bir Tepki Daha! Söylediği Şarkının Sözleri Damga Vurdu Birce Akalay’dan Tepki Üstüne Tepki
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Jennifer Lopez’den Tansiyon Yükselten İtiraf! Eski Eşi Duyunca Daha Fazla Dayanamadı, Ne Var Ne Yoksa Ortaya Döktü Jennifer Lopez’den Tansiyon Yükselten İtiraf
ÇOK OKUNANLAR
'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti 'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler