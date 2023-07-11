Mustafa Sandal'ın rapçi Uzi'ye yanıtı gündem oldu: 'Cevap vermeme gerek kalmamış...'
Rapçi Uzi, festivalde sahne sıralamasında Mustafa Sandal'ın kendi önünde çıkacak olmasına tepki gösterdi. Mustafa Sandal'ın cevabı ise sosyal medyada gündem oldu.
Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edilen Uzi, ekonomi biletlerini kabul ettiğini ve asıl meselenin Mustafa Sandal’dan sonra çıkmak olduğunu belirttiği bir paylaşımda bulundu.
“BU DEVİRDE HÂLÂ…”
Uzi'nin “Benim önüme Mustafa Sandal’ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal’ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!” sözlerine Mustafa Sandal'ın yanıtı gecikmedi.
MUSTAFA SANDAL YANIT VERDİ
Sandal, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şunları söyledi:
*Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet “hit” olmuş eserin olduğunda, Avrupa’da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz.
*Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de…