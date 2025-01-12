Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Boşanıyor mu? İşte Şoke Eden Sosyal Medya Hamlesi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup'un kavga ettiği iddiaları sevenlerini üzdü. Peki, ünlü çift evliliklerini sonlandırıyor mu? Boşanma iddialarına Melis Sütşurup sosyal medya hamlesiyle yanıt verdi. İşte detaylar...

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Boşanıyor mu? İşte Şoke Eden Sosyal Medya Hamlesi

İtalya'da nikâh masasına oturan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un ayrıldığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin sevenlerin ayrılık iddiası sonrası üzülmüştü.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Boşanıyor mu? İşte Şoke Eden Sosyal Medya Hamlesi - Resim : 1

Melis Sütşurup'un, Mustafa Sandal ile fotoğraflarını sosyal medyada kaldırması ve 'Sandal' soyadını da silmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Sütşurup ile Sandal yeniden barıştı.

SOSYAL MEDYA HAMLESİ

Melis Sütşurup Instagram hesabında soyadını "Sandal" olarak güncelledi. Melis Sütşurup, "İyiki doğdun aşkım" yazan doğum günü pastasını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup Boşanıyor mu? İşte Şoke Eden Sosyal Medya Hamlesi - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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