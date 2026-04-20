Murat Boz'dan Gülistan Doku Paylaşımı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, yıllardır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Boz’un çağrısı sosyal medyada geniş yankı buldu.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin gelişmeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Uzun süredir sonuç alınamayan dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte soruşturmada yeni bir süreç başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in geçtiğimiz günlerde tutuklanması dikkat çekerken, konuya ilişkin toplumsal hassasiyet de yeniden arttı.

Ünlü şarkıcı Murat Boz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gülistan Doku için farkındalık çağrısında bulundu. Doku’nun kayboluşunun yalnızca bir kayıp değil, aynı zamanda yıllardır süren bir bekleyişe dönüştüğünü vurgulayan Boz, ailesinin yaşadığı acıya dikkat çekti.

Murat Boz’dan Gülistan Doku Paylaşımı - Resim : 1

Boz paylaşımında, Gülistan Doku’nun unutulmadığını ve unutulmayacağını ifade ederek, gerçeğin bir an önce ortaya çıkması temennisinde bulundu. Ünlü sanatçının sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı da destek mesajlarıyla çağrıya katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

