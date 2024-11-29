Müge Dağıstanlı Erdoğan'a Meslek Başarı Ödülü

'KOZA HALI Open Stage Awards'un bu yıl beşincisi düzenlendi. 2024 KOZA HALI Open Stage Awards sahiplerini buldu. Dünya moda devi Calvin Klein ile yaptığı anlaşmayla, halı sektöründe yeni bir çığır açan Koza Halı'nın ödül töreni bu yıl beşincisi yapıldı.

Uzun süredir ekranlarda yer alan Müge Dağıstanlı Erdoğan törende ödül alan isimler arasında yer aldı. Müge Dağıstanlı Erdoğan'a meslek hayatındaki başarılardan ötürü Meslek Başarı Ödülü verildi.