Müge Anlı'nın kızı yarışmada ortaya çıktı: Annesinden bahsedilmemesini rica etmiş!

Sunucu Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı Lidya'nın Ramazan ayında bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı

Son Güncelleme:

Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ'ın okul arkadaşlarıyla birlikte yarışmaya katıldığı ortaya çıktı.

Koç Üniversitesi'nde okuyan Lidya, Ramazan ayında katıldığı ve Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programında ortaya çıktı.

21 yaşındaki Lidya 'Kunaryalar' adlı grubuyla yarışırken annesinden söz edilmemesini rica ettiği için bugüne dek haber olmamıştı.

LİDYA AKDAĞ KİMDİR

Müge Anlı ve Burhan Akdağ 1993 yılında evlendi. Çiftin, 2002 senesinde kızıları Lidya doğdu. Müge Anlı'nın kızı Lidya 21 yaşında.

Müge Anlı ve Burhan Akdağ, Lidya 6 yaşındayken boşandı. İlerleyen zamanda kızları Lidya için sık sık bir araya gelen çift, bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift ilerleyen zamanda tekrar boşandı.

Son Güncelleme:
Cem Adrian'dan konserde dinleyicisine tepki: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil Cem Adrian'dan konserde dinleyicisine tepki: Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil
Nazan Öncel apar topar hastaneye kaldırıldı! Nazan Öncel apar topar hastaneye kaldırıldı!
Turşuya lezzet katan tüyo! Kıtır kıtır olmasını sağlayan aşçı sırrı Turşuya lezzet katan tüyo! Kıtır kıtır olmasını sağlayan aşçı sırrı
Hamsi yerken yapılan hata... Tüm besin değeri yok oluyormuş Hamsi yerken yapılan hata... Tüm besin değeri yok oluyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat
Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca'da boğularak can verdi Ünlü yönetmen Sapanca'da boğularak can verdi
Peş peşe uyarı yapıldı: İstanbul’a doğru dört koldan yağış geliyor! Peş peşe uyarı yapıldı: İstanbul’a doğru dört koldan yağış geliyor!
Erdoğan - Bahçeli buluşmasında konuşulanlar sızmaya başladı: 'Koçbaşı' taktiği ne anlama geliyor? Erdoğan - Bahçeli buluşmasında konuşulanlar sızmaya başladı