Muazzez Ersoy O Reklamları Görünce Soluğu Adliyede Aldı: 'Paranızdan ve Sağlığınızdan Olmayın'

Ünlülerin adını kullanarak dolandırıcılık yapanların sayısı giderek artıyor. Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, dolandırıcıların hedefi oldu. Adını kullanarak sosyal medyada ürün satışı yapan ve vatandaşları dolandıran kişiler hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunan Ersoy, sevenlerini de uyardı

"HİÇBİR İLAÇ REKLAMINDA OYNAMADIM"

Instagram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayan Muazzez Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya ve dijital medyada kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından hazırlanan sözde ilaç, krem reklamlarından bilgim var. Avukatım gerekli adımları attı. Ne var ki bu sahte reklama ve reklamlara inananlar olduğunu da duymaktayım. Hiçbir ilaç, merhem reklamında oynamadım rol almadım. Lütfen benim tarafımdan, sosyal medya hesaplarımda paylaşılmayan hiçbir reklama inanmayın, bağlantıya tıklamayın, paranızdan ve sağlığınızdan olmayın."

Kaynak: Haber Merkezi