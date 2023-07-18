Miray Daner'in ardından Oğulcan Engin de yeni sevgilisiyle yakalandı

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de eski sevgilisi Miray Daner gibi hızlı çıktı.

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Miray Daner'in ardından Oğulcan Engin de yeni sevgilisiyle yakalandı - Resim: 1

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkı kısa süre önce bitiren oyuncu Miray Daner Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile yeni aşka yelken açmıştı.

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Miray Daner'in ardından Oğulcan Engin de yeni sevgilisiyle yakalandı - Resim: 2

Güzel oyuncu Miray Daner ile ayrılan Oğulcan Engin de hızlı çıktı. İlayda Alişan ile anılan Engin yeni aşkıyla yakalandı.

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Miray Daner'in ardından Oğulcan Engin de yeni sevgilisiyle yakalandı - Resim: 3

Güzel oyuncu İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşkı Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı.

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Miray Daner'in ardından Oğulcan Engin de yeni sevgilisiyle yakalandı - Resim: 4

İkili fenomen Meriç Keskin'in kamerasına yakalandı. İlayda Alişan ile Oğulcan Engin konser boyunca sarmaş dolaş halde dans etti.

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