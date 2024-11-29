Mine Tugay'ın Merdiven Pozlarına Beğeni Yağdı
Güzelliğiyle sık sık sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu Mine Tugay, merdivene oturarak verdiği pozlarıyla yine çok konuşuldu. Tugay'ın paylaşımına beğeni yağdı.
Medcezir, Kalp Hırsızı, Paramparça, Zalim İstanbul, Verda, Gülümse Kaderine ve Yalı Çapkını birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Mine Tugay şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı "Can Borcu" dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Mine Tugay son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin merdivene oturarak verdiği pozlara beğeni yağdı.
Tugay'a; 'harika görünüyor', 'yine çok seksi', 'bu kadına bayılıyorum', 'güzelliği deyip susuyorum' gibi yorumlar yapıldı.
46 yaşındaki ünlü oyuncu fit hali ve güzelliğiyle de sık sık sosyal medyada gündem oluyor.