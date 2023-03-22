Milyonlar kazanacaklar: Ünlülerin Ramazan Bayramı konser ücretleri belli oldu
Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkmaya hazırlanan ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Listenin başındaki isim ise dikkat çekti. İşte o liste…
Ramazan Bayramı'na 1 ay kala ünlü isimlerin de sahne programları belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise dansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen isim yer alıyor. Sevilen şarkıcının tek konserden alacağı para ise dudak uçuklattı.
İşte ünlü isimlerin Ramazan Bayramı'nda kazanacağı ücretler...
SILA
600 bin TL
MELEK MOSSO
600 bin TL
KORAY AVCI
700 bin TL