Milyonlar kazanacaklar: Ünlülerin Ramazan Bayramı konser ücretleri belli oldu

Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkmaya hazırlanan ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Listenin başındaki isim ise dikkat çekti. İşte o liste…

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Milyonlar kazanacaklar: Ünlülerin Ramazan Bayramı konser ücretleri belli oldu - Resim: 1

Ramazan Bayramı'na 1 ay kala ünlü isimlerin de sahne programları belli olmaya başladı. Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde ise dansları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen isim yer alıyor. Sevilen şarkıcının tek konserden alacağı para ise dudak uçuklattı.

İşte ünlü isimlerin Ramazan Bayramı'nda kazanacağı ücretler...

1 15
Milyonlar kazanacaklar: Ünlülerin Ramazan Bayramı konser ücretleri belli oldu - Resim: 2

SILA

600 bin TL

2 15
Milyonlar kazanacaklar: Ünlülerin Ramazan Bayramı konser ücretleri belli oldu - Resim: 3

MELEK MOSSO

600 bin TL

3 15
Milyonlar kazanacaklar: Ünlülerin Ramazan Bayramı konser ücretleri belli oldu - Resim: 4

KORAY AVCI

700 bin TL

4 15