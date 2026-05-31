Mide Kanaması Geçiren Haluk Levent, Sahnedeyken Yine Rahatsızlandı

Geçtiğimiz günlerde mide kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Haluk Levent, taburcu olmasının ardından çıktığı Tokat konserinde bir kez daha fenalaştı. Sahnede ağrılarının arttığını belirten Levent, seyircilerinden "Biraz dinlenip" geri geleceğim diyerek izin istedi.

Son Güncelleme:
Geçtiğimiz günlerde mide kanaması geçiren Haluk Levent, yoğun bakıma alınmış, tedavisinin ardından ise taburcu olmuştu.

Ancak doktorların uyarılarına rağmen taburcu olur olmaz soluğu yeniden sahnelerde alan Levent, Tokat’ta bir kez daha rahatsızlandı.

'10 DAKİKADİR MİDEM ACAYİP AĞRIYOR'

Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Haluk Levent, "Özür dilerim, benim yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor. Ben biraz nefes alsam olur mu? Biraz dinlenip hemen geleceğim" diyerek konsere ara verdi.

Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelen kalabalık ise alkışlarla destek oldu.

MİDE KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıkan Levent, Ankara'da rahatsızlanmış, tedavi altına alınan ünlü şarkıcının mide kanaması geçirdiği belirlenmişti.

Yoğun bakıma alınan Levent, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise geçtiğimiz hafta taburcu edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

