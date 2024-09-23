Metin Arolat'ın Ölümünde Vahim İddia: Zayıflama Hapı ve İğnesi mi Kullandı?

Şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat önceki gece sahne aldığı mekânda kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Sanat camiasında “güzel kalpli” olarak anılan Arolat’ın ani ölümünün ardında uzun süredir yaptığı diyeti kalbinin kaldırmadığı konuşuluyor. Arolat'ın zayıflamak için iğne ve hap kullandığı iddiası ortaya atıldı.

Sahnede rahatsızlanan Arolat önce ara verdi, bu sırada sol kolunun uyuştuğunu belirten sanatçı tekrar sahneye çıktı. Ancak Arolat kısa sürede fenalaşıp yere yığıldı. Arolat’a ilk müdahale seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından yapıldı. Arolat daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yolda 3 kez kalbi duran Arolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZAYIFLAMA HAPI VE İĞNESİ KULLANDI İDDİASI

Hürriyet’ten Buse Özel’in haberine göre, kalp krizi geçiren 52 yaşındaki sanatçının zayıflamak için hem iğne hem de hap kullandığı iddia edildi.

Arolat’ın cenazesi dün Teşvikiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderildi. Arolat için İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de bugün cenaze namazı kılınacağı ve sanatçının Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

UZMANLAR ZAYIFLAMA İĞNELERİ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Elvan Odabaşı, şöyle uyardı:

“Öncelikle 40 yaş üstünde mevcut kalori ihtiyacının altında kalan beslenme planı bireylerde kas kaybına neden oluyor. Bu sanki önemsiz bir şey gibi algılanıyor. İnsanlar "Kas da kaybederim, su da kaybederim. Başıma ne gelebilir ki?" diyor. Kası sanki kolda bacakta görünen bir şey gibi düşünüyoruz ama kalp de o kaslar ile donatılmış organlardan biri. Sürekli düşük kalorili diyet yapıyor olmak ne yazık ki kalp kasımızı da kuvvetsizleştiriyor. Beslenme protokolü yürütürken herkesin bir sınırı var.”

Stresin beslenme ile ilgili stokları kontrol ettiğini söyleyen Odabaş, “Metin bey neticede sahneye çıkıyor. Bu da bir stres kaynağı olabilir. Bu kalp ile ilgili de tablo olabilir Serdar Ortaç'ın yaşadığı durum olan MS gibi otoimmün hastalıklar da olabilir. Stres bu hastalıkların riskini artırıyor. İş adamları, siyasetçiler, sanatçılar stres altındakilerin çok iyi beslenmeli, gıda takviyeleri iyi yapılmalı” diye konuştu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya da, şu bilgileri verdi:

“Genellikle popüler diyetlerin ortak paydası vücudun ihtiyacı olan kaloriden daha az verelim ki insanlar zayıflasın. Ancak karbonhidrat, protein, yağ olmayan bu diyetler yapılırsa da kısa ve uzun vadede insan vücuduna çok ciddi zararlar verir. Mesela ketojenik diyette yüksek oranda protein ve yağ var. Bunlar vücuda büyük miktarda alınırsa vücut bunu sindirmek için termojenik etki nedeniyle metabolizma hızlanır ve kilo kontrolü hızlanır. Ama diğer taraftan fazla protein vücuttan atılırken kemiklerden su çeker, ürik asit seviyesi yükselir, karaciğer hastalığı olanlarda amonyak miktarları yükselir, kemik erimesi ortaya çıkar, gut ortaya çıkar ve koroner arter hastalığı ortaya çıkar. Zayıflatır mı? Evet kişiyi zayıflattı ama bir sürü problem ortaya çıkar. Bir grup diyette de proteinden fakir. Bunlarda da sarkopeni dediğimiz kas erimesi ortaya çıkar. Kalp dediğimiz organ da kaslardan oluşuyor. Kalp de zayıflar.”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç da “Biz hekim olarak belirli aralıklarla aç kalınmasını tasvip etsek de uzun süre açlığa dayanamayan bünyeler olabilir ve kan şekeri düşebilir. Kan şekeri düştüğü için de kalp atakları veya nörolojik ataklara neden olabilir” dedi.

Kaynak: Hürriyet