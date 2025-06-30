Merve Sevi'nin 'Barış Akarsu' Paylaşımı Herkesi Duygulandırdı... 'O Hep 28'

Ünlü oyuncu Merve Sevi, "Yalancı Yarim" dizisinde beraber kamera karşısına geçtiği ve 2007 yılında hayatını kaybeden Barış Akarsu'yu doğum gününde unutmadı. Ünlü oyuncu, yakın arkadaşını paylaştığı fotoğrafla anarak herkesi duygulandırdı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Merve Sevi'nin 'Barış Akarsu' Paylaşımı Herkesi Duygulandırdı... 'O Hep 28'
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Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran sanatçılardan olan Barış Akarsu'nun vefatının üzerinden tam 18 yıl geçti. 1979 yılında doğan, Akademi Türkiye adlı yarışma ile tanınıp şarkılarıyla kendisini çok sevdiren Akarsu, Star Tv'de yayınlanan "Yalancı Yarim" dizisiyle de oyunculuğa adım attı. Geniş kitlelerce çok sevilen Barış Akarsu, 29 Haziran 2007 tarihinde ise, geçirdiği trafik kazası sonrası verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Barış Akarsu'nun Yalancı Yarim dizisinde partneri olan ve kendisinin yoğun bakımda olduğu hafta boyunca başından ayrılmayan oyuncu Merve Sevi de, kaybettiği yakın arkadaşını doğum gününde unutmadı. Sosyal medya hesabından Barış Akarsu'nun bir fotoğrafını paylaşan Merve Sevi, paylaşımına "O hep 28" notunu düştü.

Merve Sevi'nin 'Barış Akarsu' Paylaşımı Herkesi Duygulandırdı... 'O Hep 28' - Resim : 1

Barış Akarsu'ya olan özlemini her fırsatta dile getiren Merve Sevi'nin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Barış Akarsu'nun müziğini hala dinlediklerini belirterek onu kısa zamanda çok sevdiklerini ve özlediklerini dile getirdi.

YALANCI YARİM DİZİSİ

Yalancı Yarim, Naz (Merve Sevi) ve Tarık'ın (Barış Akarsu) aşkını anlatır. Tarık Tekelioğlu, Türkiye'de üniversite sınavını kazanamayınca ailesi onu İtalya'ya ekonomi okumaya gönderir. Orada okumak yerine ralliye başlayıp Alfonso adıyla ünlü olan Tarık, Türkiye'ye tatile geldiğinde babasına yakalanır ve tüm parasına el konur. İlk gördüğü iş ilanına başvuran Tarık, bir evde şoförlük yapmaya başlar. Zengin bir ailenin çocuğu olduğunu patronlarından saklayan Tarık, evin kızı Naz ile aşk-nefret ilişkisi yaşamaya başlar.

Dizinin Bodrum'daki çekimleri sırasında başrol oyuncusu Barış Akarsu'nun trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle dizi, 49. bölümüyle final yapamadan yayından kaldırıldı. Barış Akarsu, 29 Haziran 2007 tarihinde yani 28. doğum gününde trafik kazası geçirip 4 Temmuz 2007 tarihinde hayatını kaybetti.

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